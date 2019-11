Agenzia per lo Sviluppo - Introduzione del servizio di Temporary Export Management: una novità assoluta

IL SERVIZIO A fronte delle scarse risorse economiche, delle spesso carenti competenze interne e dovendo far fronte all’esigenza di non aumentare i propri costi fissi con l’assunzione di nuovo personale commerciale, molte piccole aziende non sono in grado di rivolgersi ai mercati esteri, specialmente quelli più lontani, con la necessaria efficacia. La pratica del temporary integrated export management (TIEM) viene in soccorso a queste aziende. Per mezzo di questa forma di collaborazione, un’azienda privata indipendente prende in carico tutte o alcune delle attività di esportazione di un’altra azienda, relativamente a uno più mercati, per un periodo determinato. All’interno della suddetta fattispecie di collaborazione, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio si propone di agire come “l’azienda privata indipendente che prenderebbe in carico tutte o alcune delle attività di esportazione di un’altra azienda, relativamente a uno più mercati, per un periodo determinato.” In questa fase iniziale, relativamente alla dimensione geografica dell’offerta del servizio in oggetto, Agenzia ha programmato di svolgere le attività di supporto alle esportazioni in selezionati Paesi: almeno 3 dei seguenti mercati del sud est asiatico (a seconda delle caratteristiche di prodotto ed organizzative delle singole aziende): Taiwan, Filippine, Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia. Altri paesi come Hong Kong, Giappone, Cina, Corea del Sud ed India verranno presi in considerazione a discrezione di Agenzia, a seconda delle caratteristiche di prodotto ed organizzative delle singole aziende.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Le aziende sammarinesi interessate a questo servizio possono chiedere un appuntamento direttamente a questa Agenzia, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo: info@agency.sm. Non saranno prese in considerazione richieste di appuntamento telefoniche, così come nessuna ulteriore informazione sarà fornita telefonicamente. Si chiarisce che in caso di manifestazioni di interesse presentate da più imprese operanti nello stesso settore merceologico, le stesse verranno esaminate secondo il criterio della priorità cronologica, basandosi sulla data e sull’ora di ricevimento da parte di Agenzia della suddetta richiesta di appuntamento.

ALCUNE SPECIFICHE CONTRATTUALI Si chiarisce pure che, una volta effettuata da parte di Agenzia la valutazione preliminare dell’impresa interessata, la decisione finale sulla stipula del contratto TIEM è lasciata al giudizio insindacabile di Agenzia, decisione formulata in base alle possibilità di successo che Agenzia, a suo insindacabile giudizio, attribuisce al progetto di Export. Agenzia non potrà svolgere la funzione di TIEM contemporaneamente per più imprese che operano nello stesso settore merceologico. Si chiarisce in via preliminare che le aziende sammarinesi interessate a questo servizio devono essere pronte ad intraprendere un percorso preliminare di verifica delle condizioni per la conclusione del contratto, sostenendone i relativi costi. Il servizio è previsto per una delle seguenti durate: 45, 60 e 90 giorni, da concordarsi con le aziende interessate e i detti periodi sono tutti estendibili per i loro successivi 24 mesi a discrezione di Agenzia, in funzione dell’esito della prima fase di attività. Le aziende interessate possono prendere visione del modello di contratto che regola il servizio presso gli uffici di questa Agenzia.