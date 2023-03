Agenzia Sviluppo - Camera di Commercio: su Forbes il cluster cosmetico sammarinese

Il cluster delle imprese attorno ai cosmetici, ma anche agli integratori alimentari e in alcuni casi ai dispositivi medici, conta una trentina di aziende, oltre 170 milioni di fatturato e oltre 650 dipendenti. Un approfondimento pubblicato su una delle testate editoriali più prestigiose in Italia e nel mondo – Forbes, sviluppato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, con l’intento di attrarre altre eccellenze estere in San Marino attraverso la valorizzazione delle peculiarità della giurisdizione sammarinese attraverso focus mirati a specifici ambiti della sua economia. L’approfondimento si basa sulla profilazione delle imprese e dei cluster sammarinesi avviata da ASE-CC, volta anche a mettere in contatto le eccellenze imprenditoriali sammarinesi con Business Angels, Fondi di Venture Capital e di Private Equity italiani ed esteri.

Al seguente link è possibile leggere l’articolo: https://forbes.it/2023/03/08/san-marino-meta-ideale- mercato-cosmetico/