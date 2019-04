Agenzia sviluppo: in corso trattative con camere di commercio o agenzie sviluppo o enti analoghi di 18 Paesi esteri

Il tutto prende inizio dal sondaggio di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio avviato alla fine dello scorso anno. Lo scopo di tale sondaggio era quello di acquisire informazioni circa i mercati di maggiore interesse per le aziende sammarinesi e relativamente a quali tipologie di attività di internazionalizzazione. La richiesta di ricevere un supporto per la ricerca di agenti e/o distributori è risultata essere la più comune tra quelle pervenuteci dalle nostre imprese. Al secondo posto figura il desiderio di costituire strutture commerciali all'estero e al terzo la ricerca di partner per accordi di joint venture. Sulla base dei risultati del sondaggio, ovvero le priorità delle aziende sammarinesi in termini di mercati e tipologia di attività di internazionalizzazione, questa Agenzia ha avviato le negoziazioni per la conclusione di accordi di collaborazione con 18 tra Camere di Commercio e Enti analoghi di altri Paesi. Tale numero, infatti, rappresenta l’obiettivo di accordi che questa Agenzia si è prefissata di firmare entro l’anno 2019. Differentemente dal passato, questi accordi prevedono espressamente la fornitura, a tariffe agevolate, di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese di San Marino quali, appunto, la ricerca agenti/distributori e l’organizzazione di appuntamenti in loco, oltre, chiaramente, al rilascio di informazioni su regimi doganali e altre informazioni di base. L'attività in oggetto è coordinata dal Desk della Divisione Camera di Commercio denominato THINK GLOBAL, il cui responsabile è il Dott. Massimo Ghiotti, ed è svolta in collaborazione con le Missioni Diplomatiche e Consolari di San Marino all'estero. L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha altresì il piacere di comunicare che saranno presto annunciate nuove ed estremamente innovative forme di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi.