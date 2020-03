Aggiornamenti sulla raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali per combattere la diffusione del virus COVID-19

Continua ad aumentare la somma raccolta attraverso la campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali, promossa da SUMS con il patrocinio della Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale, che esprime grande compiacimento per la dimostrazione di solidarietà di tanti concittadini sammarinesi. La raccolta che si pone l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale per l’approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione è giunta alla somma di 120.000 euro e ci si auspica che continui ancora ad aumentare. Questo momento di estrema emergenza rinnova il senso comunitario e solidale che gli abitanti della repubblica hanno sempre dimostrato nei momenti più difficili; sono infatti i singoli versamenti che continuano ad accrescere la somma raccolta, anche piccole donazioni ma importantissime per supportare il grande sforzo che il nostro Istituto Sicurezza Sociale sta compiendo. È per questo che invitiamo di nuovo tutti a partecipare alla sottoscrizione e ricordiamo che le donazioni potranno essere effettuate effettuando un bonifico sul conto corrente, intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio, con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”. Si evidenza che per coloro che non avessero il servizio di internet banking ed essendo impossibilitati ad uscire non riuscissero a donare tramite bonifico, è possibile contattare la propria agenzia bancaria per valutare se siano state previste modalità alternative per i propri correntisti per questo tipo di donazioni. Pertanto, consigliamo di contattare la banca per concordare il procedimento più idoneo. SUMS, ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare attivamente con le loro donazioni in questo momento di grande necessità.

c.s. SUMS



