Aggiornamento dei sistemi di telefonia AASS, possibili difficoltà per mercoledì 6 agosto 2025

Per lavori di aggiornamento dei sistemi di telefonia programmati per mercoledì 6 agosto 2025 gli uffici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici potrebbero essere temporaneamente non raggiungibili in tale giornata. Per eventuali emergenze relative ai Servizi Idrico, Energia Elettrica, Gas e Telecomunicazioni sarà attivata una linea telefonica dedicata al numero 0549 999102.

C.s. - AASS

