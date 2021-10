Aggiornamento della piattaforma Informatica dell’ISS Servizi sospesi il 2 novembre dalle 13 alle 17

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che il giorno 2 novembre dalle 13 alle 17 la piattaforma informatica non sarà attiva. La struttura, infatti, sarà oggetto di manutenzione per cui non sarà possibile accedere ai servizi di farmacia, ospedale, cure territoriali, ambulatori, reparti, laboratori e tutte le altre attività che operano sulla stessa piattaforma. L’ISS ha già informato i reparti e i vari uffici affinché sia pianificata l’attività prima dell’interruzione della piattaforma, anche al fine di predisporre tutto il necessario per erogare i servizi a prescindere dall’accesso al software. Nello specifico, per la farmacia di Cailungo, è già stato previsto un programma alternativo per mantenere operativa l’attività per le urgenze anche nella fascia di manutenzione programmata. Durante l’attività di manutenzione, potrebbero verificarsi dei problemi anche nell’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e quindi alla possibilità di scaricare il certificato green pass. L’aggiornamento della piattaforma informatica è stato fissato nella giornata festiva del 2 novembre proprio per minimizzare il disagio all’utenza. Si tratta di un intervento di manutenzione necessario e indispensabile di miglioramento dell’infrastruttura, anche ai fini di una maggiore sicurezza.