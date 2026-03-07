Aggiornamento della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sui concittadini di ritorno dai Paesi del Golfo

Aggiornamento della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sui concittadini di ritorno dai Paesi del Golfo.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica con soddisfazione che tutti i cittadini sammarinesi e i loro familiari che erano di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti sono rientrati nella giornata odierna in Italia, nell’ambito delle operazioni di rientro coordinate dal Dipartimento Affari Esteri e tramite la riprogrammazione dei voli da parte delle agenzie di viaggio che assistevano i cittadini coinvolti.

Allo stato attuale non risultano più cittadini sammarinesi presenti per motivi turistici negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, e in generale nelle zone del Golfo colpite, di cui sia stata segnalata la presenza alle Autorità della Repubblica.

Prosegue, in ogni caso, l’attività di monitoraggio da parte del Dipartimento Affari Esteri nei confronti dei cittadini sammarinesi che si trovano in Paesi terzi, che avevano programmato scali aeroportuali nei Paesi del Golfo, al fine di fornire assistenza in caso di ulteriori modifiche o cancellazioni dei collegamenti aerei.

Permangono, infatti, la sospensione di diversi voli civili nella regione del Golfo e limitazioni parziali dello spazio aereo in varie aree del Medio Oriente. Si invita pertanto la cittadinanza a verificare con le compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli, in particolare in presenza di scali nelle zone interessate.

Restano attivi i contatti dedicati per l’assistenza ai connazionali all’estero:

Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – 0549 885400

Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: