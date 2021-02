Aggiornamento Epidemia COVID-19 a San Marino e avvio campagna vaccinale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 a San Marino alla mezzanotte di ieri. La seconda ondata pandemica (dal 1° luglio 2020) registra: positivi: 317 (+45, età media 44 anni); guariti: 2.494 (+53); deceduti: 31; contagiati totali 2.823 (2.709 residenti e 114 non residenti). Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 3.585 di cui: 317 positivi (167 femmine e 150 maschi), 73 decessi e 3.195 guarigioni. Sono 293 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio. I tamponi totali eseguiti sono 41.023, di cui 17.688 su singole persone. Le persone in quarantena domiciliare sono 256, tra cui un rappresentante delle Forze dell’Ordine e 3 sanitari. Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 24 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 14 si trovano nel Reparto Covid e 10 in Terapia Intensiva. (a cui si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie). Nella tabella sottostante è riepilogato l’andamento dal 17 al 23 febbraio 2021 relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.

cs Iss

