Aggiornamento epidemia COVID-19 e andamento Campagna Vaccinale 3 dicembre 2021

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da COVID-19 e l’andamento della campagna vaccinale a San Marino (dati aggiornati alla mezzanotte di ieri). Aggiornamento settimanale infezioni da COVID-19 Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 6.148 di cui: 346 positivi attivi (età media 36 anni, sono 171 femmine e 175 maschi), 93 decessi e 5.709 guarigioni. Sono 7 le persone ricoverate in Ospedale, due nel reparto di Terapia Intensiva e cinque in Isolamento, mentre sono 339 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 191 le persone in quarantena domiciliare. I tamponi totali eseguiti sono 92.339, di cui 27.497 su singole persone. Campagna vaccinale antiCOVID Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 53.114 di cui 23.326 persone vaccinate con la prima dose e 25.298 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,3% dei vaccinati sono femmine e il 48,7% sono maschi. Ha completato il ciclo di immunizzazione l’83,67% della popolazione vaccinabile. Sono 4.488 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster). Infezioni e vaccinazioni In merito ai dati delle infezioni e delle vaccinazioni, l’ISS informa che dal 1° aprile (quindi dopo un mese circa dall’inizio della campagna vaccinale) al 30 novembre 2021 le infezioni di SARS-CoV-2 tra le persone che avevano completato il ciclo di immunizzazione sono state 557, di cui 483 erano vaccinate con il vaccino Sputnik V e 74 con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Nello stesso periodo le persone vaccinate ospedalizzate sono state 24 (di cui 18 avevano ricevuto lo Sputnik V e 6 il vaccino Pfizer). Nello stesso periodo, invece, le persone ospedalizzate e non vaccinate sono state 193. Dai dati emerge quindi che il tasso di ospedalizzazione a San Marino nella popolazione vaccinata è dello 0,102% nei vaccinati Sputnik V e dello 0,162% nei vaccinati Pfizer, mentre è del 86,161% nella popolazione non vaccinata.

Cs Ufficio stampa