Aggiornamento epidemia Covid-19 e andamento Campagna Vaccinale.

Nel periodo compreso tra il 3 e il 9 ottobre 2022, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 222 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 1.207 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 18,39%). Nella stessa settimana ci sono state 148 guarigioni e la media dei ricoverati è pari a 3. Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 21.053 di cui: 243 positivi attivi (124 femmine e 119 maschi, con età media totale pari a 53 anni), 118 decessi e 20.692 guarigioni. Attualmente sono 3 le persone ricoverate, tutte nelle stanze di isolamento in Ospedale e positive al virus SARS-CoV-2, mentre sono 3 le persone in quarantena. I tamponi totali eseguiti sono 176.477, di cui 34.826 su singole persone. Nella tabella sottostante è riepilogato l’andamento delle ultime settimane relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.

Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 71.608 di cui 24.328 persone vaccinate con la prima dose e 26.670 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 82,02% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni. Sono 20.625 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 68,07% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni. Si ricorda che per accedere in qualsiasi struttura dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, quali Ospedale, Farma- cie, Centri per la Salute, Ambulatori, e tutte le sedi periferiche, e dislocate sul territorio sammarinese, è ne- cessario indossare una mascherina FFP2 e rispettare il distanziamento fisico e il frequente lavaggio o igieniz- zazione delle mani.

