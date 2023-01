Aggiornamento epidemia Covid-19 e andamento Campagna Vaccinale

Nel periodo compreso tra il 02 e l’8 gennaio 2023, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 112 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 820 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 13,66%). Nella stessa settimana ci sono state 173 guarigioni e la media dei ricoverati è pari a 7. Il tasso di incidenza settimanale su 100mila abitanti, scende a 328,07 (la settimana precedente era pari a 497,86). Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 23.290 di cui: 135 positivi attivi (80 femmine, 55 maschi, età media pari a 60 anni), 121 decessi e 23.034 guarigioni. Ad oggi sono 5 le persone ricoverate in Ospedale e positive al virus SARS-CoV-2, tutte in stanze di isolamento e nessuna in Terapia Intensiva. I tamponi totali eseguiti sono 190.192, di cui 35.493 su singole persone. Nella tabella sottostante è riepilogato l’andamento delle ultime settimane relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.





Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 73.211 di cui 24.340 persone vaccinate con la prima dose e 26.704 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 81,86% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni. Sono 22.167 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 72,64% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.

Si ricorda che è possibile prenotare la seconda dose di richiamo (second booster) con il nuovo vaccino antiCovid (Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 prodotto dalla Pfizer/BioNTech). Per la prenotazione è consigliato utilizzare il servizio on-line, accessibile dalla home page del sito ISS (www.iss.sm), oppure contattare il CUP telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00 al numero 0549 994889.

Si rammenta infine che per accedere in qualsiasi struttura dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, quali Ospedale, Farmacie, Centri per la Salute, Ambulatori, e tutte le sedi periferiche dislocate sul territorio sammarinese, è necessario indossare una mascherina FFP2 e rispettare il distanziamento fisico e il frequente lavaggio o igienizzazione delle mani.

