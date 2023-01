Aggiornamento epidemia Covid-19 e andamento Campagna Vaccinale

Nel periodo compreso tra il 09 e il 15 gennaio 2023, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 79 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 958 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 8,25%). Nella stessa settimana ci sono state 126 guarigioni e la media dei ricoverati è pari a 9. Il tasso di incidenza settimanale su 100mila abitanti, scende a 230,22 (la settimana precedente era pari a 328,07). Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 23.370 di cui: 88 positivi attivi (50 femmine, 38 maschi, età media pari a 56 anni), 122 decessi e 23.160 guarigioni. Rispetto al precedente aggiornamento del 9 gennaio scorso, si segnala purtroppo il decesso di una sammarinese di 97 anni, positiva al virus SARS-CoV-2. Il Comitato Esecutivo, a nome degli operatori dell’ISS e della Segreteria di Stato per la Sanità, esprime sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari, parenti e amici. Ad oggi sono 8 le persone ricoverate in Ospedale e positive al virus SARS-CoV-2, tutte in stanze di isolamento e nessuna in Terapia Intensiva. I tamponi totali eseguiti sono 191.153, di cui 35.544 su singole persone.

Campagna vaccinale antiCOVID Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 73.375 di cui 24.341 persone vaccinate con la prima dose e 26.706 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 81,86% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni. Sono 22.328 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 73,17% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni. Si ricorda che è possibile prenotare la seconda dose di richiamo (second booster) con il nuovo vaccino antiCovid (Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 prodotto dalla Pfizer/BioNTech). Per la prenotazione è consigliato utilizzare il servizio on-line, accessibile dalla home page del sito ISS (www.iss.sm), oppure contattare il CUP telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00 al numero 0549 994889. Si rammenta infine che per accedere in qualsiasi struttura dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, quali Ospedale, Farmacie, Centri per la Salute, Ambulatori, e tutte le sedi periferiche dislocate sul territorio sammarinese, è necessario indossare una mascherina FFP2 e rispettare il distanziamento fisico e il frequente lavaggio o igienizzazione delle mani.

