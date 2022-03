Aggiornamento sull’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino

Aggiornamento sull’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino.

L’Unità di Coordinamento per l’accoglienza a San Marino dei cittadini ucraini istituita presso il Dipartimento Affari Esteri rende noto che, ad oggi, sono stati accolti circa 280 profughi ucraini in fuga dalla guerra. A tal proposito, si richiama il più recente disposto del Decreto Legge n. 27 del 4 marzo 2022, che pone un limite massimo di accoglienza a 300 unità, con possibilità di incremento del 5% su base mensile, a partire dal 15 aprile. Per l’ottenimento del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ad ogni cittadino ucraino, occorrerà dimostrare lo stato di ricongiungimento familiare così come la preventiva disponibilità dell’alloggio. Nella giornata odierna, il Congresso di Stato ha ulteriormente dettagliato le modalità di soggiorno ed accoglienza in Repubblica attraverso l’adozione di un proprio regolamento che dispone, tra l’altro anche circa la documentazione da produrre nel caso di accompagnamento di minori. Tra le disposizioni, viene regolato anche l’erogazione sulla tessera SMAC Card del contributo mensile da elargire ad ogni rappresentante del nucleo familiare. Al fine di agevolare l’integrazione e l’inserimento dei minori nel tessuto sociale e ricreativo del territorio, si rende altresì noto che il movimento sportivo sammarinese ha offerta piena disponibilità a collaborare per consentire pratiche sportive gratuite a coloro che ne faranno richiesta. Le Federazioni sportive si stanno organizzando per offrire tali attività, da estendersi anche ad eventuali atleti agonisti provenienti dai territori in guerra. Al fine di una proficua gestione dei servizi di accoglienza, si reitera l’invito a coloro che, accolti, intendano lasciare il territorio di darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Stranieri del corpo della Gendarmeria per il conseguente ritiro del documento di soggiorno (n. tel 0549-888099). Si riportano di seguito le coordinate bancarie cui far pervenire contributi da destinare all’accoglienza di cittadini ucraini:

Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi” Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero, il Codice SWIFT è: CSSMSMSMXXX

Ribadendo, al contempo la necessità di ottenere informazioni e disponibilità attraverso l’email dedicata supporto.ucraina@esteri.sm o al numero di telefono 0549-885400.

Nelle giornate di lunedì (8.30-10.00) e giovedì (16.00-18.00) sarà attivo un servizio di interpretariato in lingua ucraina per agevolare le presenze ucraine in territorio.

