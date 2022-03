Aggiornamento sull’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino

L’Unità di Coordinamento per l’accoglienza a San Marino di cittadini ucraini istituita presso il Dipartimento Affari Esteri rende noto che, ad oggi, sono stati accolti 300 profughi ucraini in fuga dalla guerra, raggiungendosi pertanto il numero massimo consentito dalle attuali disposizioni emanate. Si dovrà pertanto attendere la riapertura dei termini per l’eventuale integrazione del numero nella misura del 5% mensili ed a partire dal prossimo 15 aprile. Si informa inoltre che, per il mese di marzo, i contributi previsti per ogni titolare della SMAC Card verranno liquidati ogni lunedì successivo al rilascio del permesso di soggiorno e proporzionalmente ai giorni in cui il cittadino ucraino ha effettivamente soggiornato in territorio; a partire dal mese di aprile, la liquidazione avverrà per il totale mensile, ogni 1° giorno lavorativo del mese.

Al fine di una proficua gestione dei servizi di accoglienza, si reitera l’invito a coloro che, accolti, intendano lasciare il territorio di darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Stranieri del corpo della Gendarmeria per il conseguente ritiro del documento di soggiorno (n. tel 0549-888099).

Nelle giornate di lunedì (8.30-10.00) e giovedì (16.00-18.00) sarà attivo un servizio di interpretariato in lingua ucraina per agevolare le presenze ucraine in territorio. Si riportano di seguito le coordinate bancarie cui far pervenire contributi da destinare all’accoglienza di cittadini ucraini:

Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero, il Codice SWIFT è: CSSMSMSMXXX