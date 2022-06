Aggiornamento sull'accoglienza profughi ucraini a San Marino

L’Unità di coordinamento per l’accoglienza di cittadini ucraini informa che ad oggi la relativa presenza sul Titano si attesta a 237 unità, dislocati nei vari Castelli e ospiti di tante famiglie legate prevalentemente da ragioni di ricongiungimento familiare o presso strutture pubbliche e istituti religiosi. Encomiabili risultano lo sforzo e l’impegno costanti di tanti cittadini che, oltre ad accogliere presso le proprie abitazioni la maggior parte dei profughi, hanno offerto e stanno offrendo sostegno concreto e tempo libero, da dedicare alla promozione di attività di svago, facilitando altresì la mobilità dei medesimi, soprattutto di coloro che alloggiano in Castelli meno serviti dai mezzi di trasporto pubblici. A tal riguardo, è in corso di definizione un progetto di assistenza che vada a coprire tali ultime necessità, per sostenere i servizi di trasporto finalizzati a spostamenti legati a servizi di prima necessità e per promuovere momenti di aggregazione e di integrazione. A distanza di tre mesi dall’inizio dell’emergenza, il progetto accoglienza sta proseguendo senza particolari criticità e con il quotidiano confronto con le realtà (Istituzioni, enti e associazioni, singoli cittadini) maggiormente coinvolte. Per chi volesse offrire la propria disponibilità di mezzi e di tempo da dedicare a forme di assistenza e di integrazione, siamo a confermare l’opportunità di inviare una email al servizio dedicato istituito presso il Dipartimento Affari Esteri: supporto.ucraina@esteri.sm richiamando le coordinate bancarie relative al conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio, per poter contribuire al prosieguo dell’ospitalità:

- denominazione “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

- Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero: Codice SWIFT: CSSMSMSMXXX

L’Unità di Coordinamento comunica inoltre che la sede della Caritas Vicariale di San Marino, dal prossimo 6 giugno, sarà aperta nelle seguenti giornate, durante le quali sarà possibile ritirare pacchi alimentari, buoni spesa, indumenti e farmaci da banco:

Lunedì e Venerdì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,00, riservate ai profughi dell’Ucraina;

Mercoledì mattina, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, dedicato ai residenti in Repubblica.

Caritas Vicariale di San Marino - Strada La Ciarulla,124 - 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.) Tel. 0549/900394 e-mail: caritas.sanmarino@gmail.com

Cs - Segreteria di Stato Affari Esteri

