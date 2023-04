Aggregazione socialista, Direzione PS: "Proposte Psd troppo sbilanciate"

Il 24 aprile si è riunita la DIREZIONE del Partito Socialista. Nel corso della riunione oltre a svolgere un esame della situazione politica, il dibattito si è particolarmente incentrato sul riferimento della Dirigenza del Partito rispetto agli incontri bilaterali e trilaterali legati al Progetto di “Aggregazione Socialista”. Particolare attenzione è stata rivolta alle proposte di integrazione dell’accordo originario avanzate dal P.S.D. nei giorni scorsi. La DIREZIONE, dopo ampio dibattito, ha riconfermato l’interesse strategico, politico ed elettorale rispetto al Progetto di “Aggregazione Socialista” già pubblicamente presentato con appositi comunicati; ha ribadito l’apprezzamento verso i propri rappresentanti per aver sempre coerentemente aderito al Progetto di “Aggregazione Socialista” dopo confronti ed esami, avvenuti all’interno degli organismi di partito che ne hanno autorizzato l’adesione; ha valutato attuale e valido il Progetto di “Aggregazione Socialista”, autorizzando i propri Dirigenti ad attivarsi al fine di perseguirlo e definitivamente lanciarlo nel panorama politico sammarinese; Ha ritenuto le proposte avanzate dal P.S.D. troppo sbilanciate, tanto da snaturarne il Progetto politico originario, che rimane l’obiettivo del P.S. La DIREZIONE del Partito Socialista si è poi soffermata su alcuni aspetti legati ad iniziative che coinvolgano i cittadini sui temi di maggiore interesse ed attualità del Paese, visto anche il buon esito raggiunto con la recente serata pubblica sulla Sanità e l’eco mediatico ottenuto. Infine la DIREZIONE ha sottolineato che il P.S. riorganizzato, composto ormai di numerose donne e uomini liberi, non discussi né discutibili, debba perseguire lo storico compito di battersi per gli interessi di San Marino e dei sammarinesi, sollevando con coraggio anche problematiche scomode e in contrasto con il diffuso politicamente corretto, al fine di ridare significato e ruolo, ormai purtroppo annebbiati, ai partiti e alla politica, che rimangono gli strumenti democratici per giungere alla sintesi tra le esigenze della popolazione e le istituzioni.

Direzione Partito Socialista