Aggressioni verbali e intimidazioni al personale sanitario: anche San Marino registra un aumento dei casi.

In Italia gli episodi di violenza verso il personale sanitario sono quasi all’ordine del giorno. Recentemente, nel Pronto Soccorso di Rimini, un’operatrice sanitaria è stata brutalmente aggredita. Una vera e propria emergenza sociale. Anche a San Marino non mancano episodi di aggressione verbale nei confronti del personale sanitario, non solo del Pronto Soccorso. Una situazione che si è aggravata negli ultimi anni post covid. Le donne risultano le più colpite in Italia, tendenza che si riscontra anche in Repubblica. A scatenare questi inammissibili episodi la carenza di personale, i tempi di attesa, nonché la crescente pressione sui servizi sanitari. Non sono giustificazioni, ma atti inaccettabili per la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi: soprattutto perché le aggressioni vengono rivolte a chi sta svolgendo il proprio lavoro, a maggior ragione se legato alla cura e alla salute dei cittadini.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi esprime massima solidarietà al personale dell’Ospedale di Stato che deve affrontare, oltre alla quotidianità, anche insulti e maleducazione da parte di utenti aggressivi e arroganti. A farne le spese sono stati, in questi ultimi mesi, soprattutto il personale del Pronto Soccorso, gli operatori sanitari e quelli del CUP (Centro Unico di Prenotazione). Oltre alla violenza verbale che si traduce in insulti e parolacce, alcune azioni sarebbero sfociate in atti vandalici, come auto rigate o pneumatici bucati. Danneggiamenti che i dipendenti Iss subiscono senza poter reagire: se infatti i cittadini possono inoltrare le loro lamentele all’Urp dell’Ospedale, non altrettanto possono fare i sanitari colpiti. Serve una modalità di assistenza legale, amministrativa, medico-legale, sanitaria e psicologica. Occorre cioè promuovere la piena tutela del dipendente che ha subito violenza, prevedendo la possibilità, in caso di denuncia, di domiciliazione legale presso L’Istituto Sicurezza Sociale, nonché un’azione efficace di supporto, anche costituendosi lui stesso in giudizio. Questo non lascerebbe i dipendenti frustrati, feriti moralmente e spesso smarriti. Per questo la CDLS chiede all’Istituto di Sicurezza Sociale di farsi tutore non solo del benessere dei cittadini, ma dei suoi stessi dipendenti, in prima linea proprio per garantire il diritto alla salute. Per il Sindacato serve un cambiamento culturale che esorti la popolazione al rispetto per il servizio sanitario e per le donne e gli uomini che ne permettono la realizzazione. Così come sono prioritari la formazione e la sensibilizzazione del personale sanitario sulla prevenzione, la comunicazione efficace e la gestione delle situazioni critiche. La Confederazione Democratica ritiene fondamentale che gli operatori lavorino con un numero adeguato, turni e riposi utili al recupero psico-fisico, in un’ottica di benessere organizzativo. Il clima di insicurezza spinge invece medici e infermieri a cercare rifugio nel settore privato, oppure in aziende estere, aggravando la già presente carenza di personale.





C.s. - Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

