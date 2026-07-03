Agricoltura a Km0, delegazione Osla-Glaas all'inaugurazione del nuovo Mercato Coperto di Rimini

Agricoltura a Km0, delegazione Osla-Glaas all'inaugurazione del nuovo Mercato Coperto di Rimini.

Una delegazione di imprenditori agricoli della Repubblica di San Marino, accompagnata da OSLA-GLAAS, ha partecipato nei giorni scorsi all'inaugurazione del nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica al Ponte di Tiberio, il primo punto vendita coperto di Campagna Amica nella provincia di Rimini.

L'iniziativa, promossa da Coldiretti Rimini, guidata dal Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, dal Direttore Alessandro Corsini e dal Vicedirettore Giorgio Ricci, ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori agricoli, dirigenti dell'organizzazione e rappresentanti delle istituzioni. Tra le autorità presenti figuravano il Vescovo di Rimini, Sua Eccellenza Nicolò Anselmi, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Questore Ivo Morelli e il Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna, Fabrizio Schiavoni.

Per la delegazione sammarinese l'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle prospettive dell'agricoltura di qualità, della filiera corta e della valorizzazione delle produzioni locali, modelli sempre più strategici per uno sviluppo sostenibile dei territori.

Il nuovo mercato offre un'ampia selezione di prodotti del territorio – pane, farine, piadina, carne, vini, formaggi, ortofrutta, miele e altre eccellenze – nel rispetto della stagionalità, della qualità, della sostenibilità e del rapporto diretto tra produttori e consumatori.

Per OSLA-GLAAS questa esperienza costituisce uno stimolo importante anche per la Repubblica di San Marino. La prevenzione sanitaria inizia dall'alimentazione: scegliere prodotti genuini, freschi, di stagione e coltivati nel rispetto della terra significa investire nella salute delle persone, nella qualità della vita e nel benessere dell'intera comunità.

Da questa consapevolezza nasce la convinzione che una terra viva produca alimenti vivi e di qualità. Un suolo ricco di sostanza organica, microrganismi, biodiversità, aria pulita e acqua di qualità rappresenta il fondamento di un'agricoltura capace di generare valore economico, tutelare il paesaggio e contribuire concretamente alla salvaguardia dell'ambiente e del clima.

La Repubblica di San Marino può già contare su numerose realtà imprenditoriali impegnate nelle produzioni biologiche e di qualità – dal vino all'olio, dalla carne al miele, fino ai cereali e alle trasformazioni alimentari – un patrimonio che merita di essere sostenuto, promosso e ulteriormente valorizzato.

Su questi obiettivi è fondamentale rafforzare il dialogo con i cittadini, le famiglie e il mondo delle imprese. Troppo spesso il lavoro svolto dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni rimane poco conosciuto, anche perché non sempre viene comunicato con la necessaria continuità ed efficacia. Valorizzare ciò che il settore agricolo produce significa accrescere la consapevolezza del suo ruolo economico, sociale e ambientale.

Per questo OSLA-GLAAS rivolge un appello alle Istituzioni della Repubblica affinché i progetti, le idee e gli investimenti degli imprenditori agricoli trovino ascolto, confronto e sostegno, attraverso politiche capaci di favorire la crescita del comparto agricolo e, con essa, lo sviluppo dell'intero sistema economico sammarinese.



Comunicato stampa

OSLA-GLAAS

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