Ai corsi di laurea in Design dell’Università di San Marino bandi per oltre 50 incarichi da professore o assistente

Sono 39 le posizioni da docente per le quali i corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino hanno aperto le selezioni. Relative al percorso triennale e a quello magistrale, riguardano materie come Rappresentazione digitale 3D, Storia dell’arte contemporanea e Semiotica degli artefatti. Interessati inoltre laboratori come Disegno per il progetto, Design del prodotto, Web design e multimedia.

Al bando interessato, in scadenza alle ore 11 del 27 agosto, si affianca un'ulteriore selezione per l’individuazione di 18 collaboratori chiamati a supportare i professori nelle attività didattiche. In questo caso, le domande di partecipazione andranno inviate entro le ore 11 del 2 settembre. I bandi integrali, inclusa la lista di tutti gli insegnamenti, possono essere consultati sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.



Comunicato stampa

Università di San Marino