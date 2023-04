AI, web marketing, Web 3, climate change e sostenibilità: l’anteprima del programma formativo del WMF 2023

Si delinea il programma formativo del WMF 2023, preannunciandosi ricchissimo di approfondimenti, percorsi verticali e opportunità di upskilling e aggiornamento, come ogni anno, al centro della proposta contenutistica del WMF - We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma per il 15-16-17 giugno alla Fiera di Rimini. Già annunciati i primi 48 stage formativi, degli oltre 80 in programma, che andranno ad esplorare verticalmente i numerosi temi legati alle nuove tecnologie, al digital marketing e web analytics, passando per Artificial Intelligence, sostenibilità e climate change, open innovation, coding, crypto, blockchain, Web 3, etica e informazione e molto altro.

“Formazione, upskilling e reskilling sui temi dell’innovazione tecnologica e digitale sono da sempre al centro dell’offerta del WMF e di Search On Media Group: lavoriamo per mettere a disposizione strumenti concreti per partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore” afferma Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Con il programma dell’edizione 2023 presenzieremo tutti i principali temi dell'innovazione tecnologica e digitale, ma anche sociale, con focus verticali su temi sensibili che necessitano di maggiore comprensione e chiarezza, come l'Artificial Intelligence, soprattutto nelle sue applicazioni al mondo del lavoro e dell’educazione. Ci prepariamo insomma a un’esperienza indimenticabile per la nostra community, per i partecipanti, gli speaker, le aziende che hanno scelto e sceglieranno di essere parte di questo ambizioso progetto”.

Sono 48 gli stage formativi verticali già annunciati con l’anteprima del programma, che esploreranno trasversalmente il settore dell’innovazione digitale e delle nuove tecnologie coprendo argomenti come il web marketing, con gli stage su Google Ads e E-commerce ad esempio, e uno dei focus di quest’anno, l’artificial Intelligence, con 6 stage verticali per esplorare approfonditamente i molteplici ambiti di applicazione della tecnologia che sta cambiando il mondo: tra questi, già annunciati AI for Education, AI for PMI e AI for Work. Un ulteriore focus sarà dedicato a sostenibilità sociale e ambientale, con gli stage Climate Change e Diversity & Inclusion, che forniranno al pubblico del WMF approfondimenti e insight di grande valore su temi di rilievo nel digital-tech, grazie a speaker d’eccezione da tutto il mondo che condivideranno la propria autorevole esperienza nei settori di riferimento. Numerosi altri stage saranno annunciati nelle prossime settimane. Tra i nomi presenti sugli stage, i già annunciati Bill Reichert di Pegasus Tech Ventures, Dror Gill, Founder e CEO di Gamdala, Alejandra de Iturriaga Gandini, direttrice del settore telecomunicazioni e audiovisivi in CNMC e l’attivista per i diritti umani Siyabulela Mandela. A questi si uniranno numerosi altri speaker di rilievo internazionale, vere e proprie autorità nel settore di riferimento: Carmen Sprus, Project Leader per EY Carbon, Paolo Iabichino, Direttore Creativo e fondatore dell’Osservatorio Ipsos Civic Brands, Holger Zscheyge, managing director di Infotropics Media, Head on Transformation di Randstad, Anka Gajeentan, CEO e co- founder di Immanence Diletta Huyskes, e referenti di brand come Google, Oracle, Microsoft, WWF e molti altri.

