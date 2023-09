Aido: a Pietracuta vincono lo sport, la solidarietà e la Vita

Aido: a Pietracuta vincono lo sport, la solidarietà e la Vita.

Sabato 2 settembre è andata in scena a Pietracuta (RN) la 1a edizione del Torneo Solidale di Padel "Uno Smash Per La Vita", organizzato da Aido Provinciale Rimini, in collaborazione con la Croce Verde di Novafeltria, il Circolo Tennis Valmarecchia, l’Aned ed il sostegno incondizionato del Gruppo Carli, della Despar di Novafeltria, dell’Azienda Agricola Ciavattini, dell’Angolo della Pizza e della Stamperia Gi AN. La manifestazione, disputatasi presso il Circolo Tennis Valmarecchia, ha ricevuto il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e del Comune di San Leo. Al torneo, in formula 2 vs 2, hanno partecipato 8 coppie composte da atleti portatori di trapianto, dializzati, familiari di pazienti, operatori del 118, infermieri, medici e volontari. Ad aggiudicarsi questa prima edizione è stata la squadra composta da Fabio Bratti (trapiantato di rene) e suo figlio Marco, al secondo posto quella composta da Luca Brillo (autista 118) e Giovanni Morra (infermiere), mentre al terzo posto Lia Blatti (trapiantata di rene) e suo marito Maurizio Marini. Nel corso del pomeriggio si è tenuto anche un mini-torneo di tennis dedicato ai più piccoli, che hanno indossato per l’occasione una t-shirt con la scritta “Il trapianto è vita”. Prima della conclusione dei tornei è intervenuto il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi, per un breve saluto e per complimentarsi. Al termine delle gare si è tenuta la premiazione di tutti i partecipanti da parte del Presidente della FITP Emilia-Romagna Gilberto Fantini, dal Presidente del Circolo Tennis Valmarecchia Pier Sante Guerra, dal Vice Presidente Aido Emilia-Romagna Domenico Roberto e dalla Volontaria Aido Provinciale Rimini Lia Blatti, ideatrice dell'evento. Dopo la premiazione tutti a tavola con la cena solidale dove hanno preso parte circa un centinaio di partecipanti. Degni di nota gli interventi sul tema della dialisi, del trapianto, della donazione degli organi, dei benefici dello sport dopo il trapianto da parte del dott.Emanuele Mambelli Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Infermi di Rimini e del suo predecessore Dott. Angelo Rigotti; entrambi hanno ribadito l’importanza delle Associazioni di Volontariato, Aido in primis. A seguire le toccanti e commoventi storie, sul loro vissuto, dei trapiantati Elisa, Lia, Alberto, Domenico e l’intervento del Volontario Aido Riccardo Arpaia che ha informato sulle attuali modalità di espressione del consenso alla donazione degli organi, tra queste l’applicazione "DigitalAido": per una scelta consapevole. Già in agenda l'appuntamento all’edizione 2024 di “Uno Smash per la Vita!

c.s. A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: