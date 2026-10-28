AIF: selezione di personale presso l'Agenzia

AIF: selezione di personale presso l'Agenzia.

L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano: (Cod. Rif. 26.2.A) il Servizio di Intelligence Finanziaria di AIF che si occupa, principalmente, di analisi di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, collaborazione operativa con le financial intelligence unit estere, collaborazione operativa con l’Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le altre autorità e uffici pubblici con funzioni di controllo, di analisi strategica al fine di determinare trend e schemi sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e analisi dei relativi rischi; più in particolare, con riferimento a tale servizio, AIF ricerca persone da impiegare nell’analisi finanziaria operativa (analisi di transazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) e strategica (analisi dei dati tramite l’utilizzo di software, tra cui database e data warehouse) e redazione delle relative relazioni di analisi; (Cod. Rif. 26.2.B) il Servizio Legale e Regolamentare di AIF che si occupa, principalmente, di predisporre normativa secondaria, pareri legali, proposte di modifica normativa, procedure sanzionatorie amministrative; tale Servizio è anche coinvolto nella gestione, per la parte normativa/regolamentare, del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e nei rapporti con altre autorità della Repubblica di San Marino, con autorità estere e con organismi internazionali. Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari è possibile consultare questo link, sul quale è indicata anche la procedura di adesione (le candidature devono pervenire tramite la compilazione dell’apposito form online entro e non oltre il 30 novembre 2026). L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con facoltà di estensione a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni: Agenzia di Informazione Finanziaria - Via del Voltone 122, 47890 San Marino – www.aif.sm – E-mail: selezione2026@aif.sm



c.s. Agenzia di Informazione Finanziaria La Direzione



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