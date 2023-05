AIM Abu Dhabi: il Segretario di Stato Righi ha incontrato il Ministro del Commercio Estero degli Emirati Arabi H.E. Thani Ahmed Al Zeyoudi Ieri una lunga serie di appuntamenti di alto livello tra i quali l’incontro con la Camera di Commercio di Abu Dhabi, oggi il prestigioso bilaterale

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi partecipa ad Abu Dhabi all’edizione 2023 di AIM, l’Annual Investment Meeting organizzato dal Ministero per l’Industria e la Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi con il sostegno di UNIDO, l’Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite e ITP Network. L’evento si è aperto nella mattina di ieri con una lunga serie di panel di discussione ai quali hanno partecipato ministri ed autorità di tutto il mondo. Dal Ministro per il commercio estero degli Emirati Arabi S.E. Thani bin Ahmad Al Zeyoudi al Ministro dello Sviluppo Economico russo S.E. Maksim Reshetnikov, dal Ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wen Tao, al Ministro del Commercio e dell’Industria indiano Shri Piyush Goyal. Inoltre, dal palco di IAM sono intervenuti governatori di banche, Segretari Generali di organizzazioni non governative, imprenditori nei campi dell’industria aerospaziale, del petrolio, dell’energia rinnovabile. La prima giornata di lavori si è chiusa con la Cerimonia d’Apertura durante la quale sono stati riconosciuti anche premi a startup e iniziative meritevoli. Il Segretario di Stato Fabio Righi ha seguito questa mattina i lavori di AIM al termine dei quali è stato impegnato in un prestigioso bilaterale con il Ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati Arabi S.E. Thani bin Ahmad Al Zeyoudi con il quale è stato possibile confrontarsi concretamente sulle future prospettive d’investimento con particolare attenzione al mondo delle nuove tecnologie. Centrale il tema della filiera della space economy, delle energie rinnovabili, degli investimenti in infrastrutture ricettive e, più ampiamente, delle opportunità di collaborazione fra stati che, seppur apparentemente diversi fra loro hanno in realtà grandi opportunità di sviluppo comune. Ampia disponibilità è stata offerta dal Ministro per la stesura di un memorandum d’intesa interministeriale quale base per il raggiungimento dei primi importanti obiettivi già durante l’anno. Il Ministro Al Zeyoudy ha accolto con favore l’invito del Segretario di Stato Fabio Righi a partecipare all’evento sull’industria areospaziale del prossimo 27/28 settembre, settore sul quale ha offerto grandissima disponibilità a collaborare. Durante la prima giornata di lavori il Segretario di Stato Fabio Righi, accompagnato dall’Ambasciatore Elisabetta Bucci ha incontrato i vertici di Camera di Commercio di Abu Dhabi, nello specifico il vice Presidente Ali Saeed Aldhaheri per un incontro che fa seguito a quello tenutosi nel 2022 a Dubai e con il quale si è discusso di temi economici di primo valore anche per la Repubblica di San Marino: digitalizzazione, sviluppo sostenibile, energia e nuove tecnologie. Promosso un imminente incontro tra camere di commercio e ipotizzate missioni di imprenditori sammarinesi negli Emirati Arabi Uniti. Il Segretario di Stato ha trascorso del tempo anche all’interno dell'area espositiva di AIM per visitare gli stand che paesi, camere di commercio, agenzie di sviluppo, startup pubbliche e private e associazioni non governative, hanno allestito. Spazi dai quali prendere spunto, visioni innovative e proposte concrete per un'economia sostenibile anche per piccoli Paesi. Al termine della prima giornata di lavori la delegazione sammarinese ha visitato il Louvre di Abu Dhabi con particolare attenzione alla “fibula d’oro” del Tesoro di Domagnano che il museo conserva ed espone. Domattina, alla presenza di Sua Eccellenza Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti, il Segretario di Stato Fabio Righi parlerà alla prestigiosa platea con uno speech sul tema “Promuovere un’economia di mercato sviluppata attraverso le politiche educative, la tolleranza e la diversità” e nel pomeriggio proseguirà con la presenza alla tavola rotonda di alto livello “Il percorso degli investimenti: opportunità, sfide e rischi degli investimenti nel settore industriale”.

