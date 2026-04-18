Airiminum completa gli espropri: al via la nuova accessibilità dell’aeroporto “Federico Fellini”

Airiminum completa gli espropri: al via la nuova accessibilità dell’aeroporto “Federico Fellini”.

AIRiminum comunica che si è concluso il procedimento amministrativo di esproprio relativo alle aree interessate dall’intervento denominato “Piano di messa in sicurezza e accessibilità dell’Aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini e San Marino”, con l’emissione del relativo decreto di esproprio da parte di AIRiminum, in qualità di soggetto delegato dall’autorità espropriante ENAC. Le aree oggetto dell’intervento risultavano già nella disponibilità di AIRiminum a partire dal mese di novembre 2025, in virtù del decreto di occupazione anticipata d’urgenza e delle conseguenti immissioni in possesso. Tale condizione ha consentito di avviare fin da subito le prime attività operative, con interventi già realizzati per la pulizia, la messa in sicurezza e la preparazione delle aree. L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo dello scalo, in quanto consentirà di migliorare in modo significativo la sicurezza e l’efficienza del sistema di accesso aeroportuale, la gestione dei flussi veicolari e pedonali e la funzionalità complessiva della viabilità interna ed esterna. In particolare, il progetto è finalizzato a superare le criticità dell’attuale sistema di accesso, elevando i livelli di sicurezza per passeggeri e operatori, razionalizzando i flussi di traffico e rafforzando l’integrazione dell’aeroporto con il contesto territoriale. Si tratta di un intervento strategico che costituisce la base propedeutica alla successiva realizzazione del Nuovo Distretto Aeroportuale. “La conclusione di questo procedimento amministrativo rappresenta un risultato molto importante per AIRiminum e per il futuro dell’aeroporto di Rimini – dichiara l’Amministratore Delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci – desidero esprimere la mia soddisfazione e ringraziare tutto il mio staff, i tecnici coinvolti nel processo e tutti gli enti che, con il loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo. Questo passaggio ci consente di ottimizzare immediatamente la messa in sicurezza e il sistema di accesso allo scalo, ma anche di porre basi concrete per pianificare lo sviluppo futuro dell’infrastruttura. Sarà un tema centrale nella presentazione del prossimo 23 aprile al Teatro Galli del Nuovo Distretto Aeroportuale, con la partecipazione del Presidente della Regione Emilia- Romagna Michele de Pascale e del Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma.” Con la conclusione dell’iter espropriativo, AIRiminum compie un passaggio chiave nel percorso di rafforzamento infrastrutturale dello scalo, coerente con una visione di sviluppo che mira a trasformare l’aeroporto in una piattaforma integrata di accesso, connessione e crescita per il territorio.

C.s. AirRiminum

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