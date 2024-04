AIRiminum: online il nuovo sito dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, lancia oggi il suo nuovo sito web, disponibile in 2 lingue italiano-inglese e fruibile da ogni tipo di device (smartphone e tablet).

Il nuovo sito, accessibile all'indirizzo https://riminiairport.com, è stato rinnovato per offrire un accesso semplice e veloce alle informazioni essenziali per i viaggiatori. Il portale si caratterizza per la grafica innovativa, sviluppata in partnership con Studio Azione s.r.l. e basata su un approccio creativo, minimale e funzionale.

Con questa iniziativa, AIRiminum si impegna a soddisfare le esigenze dei passeggeri, rendendo la pianificazione del viaggio da e per Rimini più intuitiva e piacevole. Il nuovo sito web rappresenta un passo avanti significativo verso un servizio sempre più orientato all'utente, garantendo un'interazione efficace e una navigazione semplificata.

Nella sezione voli, oltre all’operativo in programma per la prossima stagione “Summer” (31 Marzo - 27 Ottobre) annunciato qualche giorno fa, da inizio giugno a fine settembre (con una frequenza settimanale), si aggiunge anche il nuovo volo charter per Bucarest della compagnia aerea rumena Bees Airlines in collaborazione con Tez Tour, tour operator leader a livello internazionale e storico partner dell’aeroporto; la nuova rotta si aggiunge agli altri voli da Riga, Vilnius e Sofia che saranno operati nel 2024 dallo stesso tour operator.

Il numero delle compagnie aeree partner dell’aeroporto della Summer 2024 sono 9 e consentiranno di collegare Rimini a 16 destinazioni di 13 Paesi diversi.

La Romania, in particolare, nel 2023, relativamente alla Provincia di Rimini, si è classificata come 4° mercato turistico in Unione Europea con circa 35 mila arrivi e 160 mila presenze (dati: ISTAT – regione Emilia-Romagna), preceduto solo da Germania, Francia e Polonia e, in assoluto, il 5° mercato turistico estero considerando anche la Svizzera.

L’obiettivo, con questo volo, è di stimolare un mercato turistico importante per il territorio, in modo da riuscire a replicare lo stesso successo registrato qualche anno fa con la Polonia che, prima di collegarsi a Rimini con i nostri voli di linea, aveva aperto il mercato con voli charter operati da importanti tour operator.



Comunicato stampa

AIRiminum 2014

