Al 15° Congresso CES approvata la risoluzione che lancia la mobilitazione in tutta Europa

Il 15° Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati, che si è concluso oggi a Berlino, ha approvato a larghissima maggioranza la risoluzione sull'avvio della mobilitazione su scala europea, presentata e firmata da diverse organizzazioni sindacali presenti al Congresso, tra cui anche la CSdL, rappresentata da Simona Zonzini, funzionaria FULI. Il testo è stato diffuso nel comunicato di ieri. Tale risoluzione prevede il lancio di una campagna di mobilitazione in tutta Europa da parte della CES, con inizio dal prossimo mese, e prevede iniziative da svolgersi in ogni singolo paese, per culminare in autunno in una grande manifestazione a livello europeo. Questo impegno alla mobilitazione riguarda dunque tutti i sindacati aderenti alla Confederazione Europea, compresi quelli sammarinesi. Peraltro, sul piano interno alla RSM, in questo contesto si inserisce la rivendicazione unitaria per una politica dei redditi che affronti il tema dei sostegni alle famiglie in maggiori difficoltà economiche di fronte all'aumento generalizzato del costo della vita, e sul quale il Governo non ha ancora fornito nessuna risposta. Rispetto alla richiesta dei tre sindacati per l’avvio del confronto, partita quasi 4 mesi fa, l'Esecutivo ha dato la disponibilità ad un primo incontro tra due settimane. “Il Congresso della CES è stato l’occasione anche per conoscere come i Governi ed i sindacati europei hanno affrontato la salvaguardia dei redditi da lavoro e da pensione in questi ultimi due anni: pur in misura differente tra i Paesi europei, l’insoddisfazione dei sindacati è generalizzata e ciò ha prodotto un grande consenso rispetto alla risoluzione promossa dalla CGIL”, afferma Simona Zonzini. Il Congresso CES ha anche approvato all'unanimità altre risoluzioni in merito a: solidarietà per la democrazia in Iran e al movimento operaio iraniano; sostegno ai lavoratori del Qatar; solidarietà alle vittime del terremoto in Turchia; diritto di sciopero, non garantito in molti Paesi e messo in discussione in altri; ripresa e ricostruzione in Ucraina. Lo stesso Congresso ha eletto, sempre all'unanimità, la sindacalista irlandese Esther Lynch alla carica di Segretaria Generale della CES; la stessa Lynch era stata eletta Segretaria durante il precedente mandato congressuale, a seguito delle dimissioni di Luca Visentini.

cs CSdL