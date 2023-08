Al Bano ha stupito il pubblico di Campo Bruno Reffi

Albano Carrisi ha conquistato il suo pubblico ieri sera sotto il cielo stellato di Campo Bruno Reffi con lo spettacolo “E’ la mia vita”. Non è stato un semplice concerto, ma uno spettacolo di un performer straordinario che ha ripercorso la sua lunga carriera. Accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia, l’artista di Cellino San Marco ha incantato il parterre del Bruno Reffi con i nuovi successi e i classici del calibro di Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita. Nelle oltre due ore di concerto Al Bano non si è risparmiato raccontando il suo lungo percorso artistico e la sua vita, spaziando dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima e rendendo omaggio a tanti altri colleghi e cantautori italiani.

Queste le dichiarazioni del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Al Bano aveva promesso che sarebbe venuto a San Marino per stupire tutte le persone appassionate della sua musica e così è stato. La serata è stata indimenticabile, ha regalato i più bei brani del suo repertorio oltre ad aver raccontato una serie di aneddoti importanti e divertenti che hanno fatto parte della carriera di questo artista che non ha eguali in Italia. La Segreteria di Stato ha fortemente voluto il concerto di Al Bano a San Marino riconoscendo il valore che questo artista ha per il panorama musicale e il richiamo che ha. L'idea è stata premiata da un successo importante di pubblico, di presenze e di qualità di riuscita della serata.”

Il concerto è stato prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

c.s. Ufficio del Turismo