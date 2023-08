Al Bano in concerto a San Marino il 10 agosto. Ultimi giorni per acquistare i biglietti dello spettacolo “È la mia vita”

L’attesa è quasi finita: giovedì 10 agosto Al Bano, icona internazionale della musica italiana d’autore, sarà finalmente a San Marino con il suo spettacolo “È la mia vita”.

Si ricorda che sono ancora in vendita i biglietti per assistere al concerto. La prevendita sul circuito VivaTicket terminerà alle ore 11.00 di giovedì, mentre resterà attiva quella sulla piattaforma TicketOne. A partire dalle ore 17.00 di giovedì, inoltre, i biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria presso Campo Bruno Reffi.

Prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci, lo show ripercorrerà la lunga carriera dell’artista attraverso tutti i suoi grandi successi come Nel sole – con un milione e trecentomila copie vendute – Sharazan, Felicità, Nostalgia Canaglia, È la mia vita ma anche brani più recenti.

Appuntamento quindi a giovedì 10 agosto alle ore 21 a Campo Bruno Reffi di San Marino, nel Centro Storico della Repubblica di San Marino. Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.



INFO BIGLIETTI

Prevendita su TicketOne e su VivaTicket

Poltronissima Numerata € 46,00 + commissioni di servizio

Poltrona Numerata € 34,50 + commissioni di servizio

Poltrona Vis Ridotta € 27,00 + commissioni di servizio

È vietato l'ingresso agli animali.

Punto vendita autorizzato VivaTicket per San Marino: FreeShop San Marino presso Centro Commerciale Atlante.

Biglietti in vendita presso Campo Bruno Reffi il giorno 10 agosto dalle ore 17.00 (fino ad esaurimento posti).



CONTATTI

Ventidieci s.r.l.

Email: info@ventidieci.it

Tel: info line 0773 664946

Ufficio Stampa - Tel. 0549 88 5431 - ufficiostampa.turismo@pa.sm



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

