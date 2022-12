Al centro dell’incontro di ieri a Bruxelles tra il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Capo del Gabinetto del Commissario Politiche Energetiche Kadri Simson temi di comune interesse in materia di politiche energetiche

A latere degli incontri sul negoziato di associazione all’Unione Europa - ai quali ha preso parte convocato dal collega Luca Beccari per trattare la materia ‘Libertà di circolazione dei lavoratori’ - il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, accompagnato dall’Ambasciatore permanente a Bruxelles Antonella Benedettini ha incontrato Stefano Grassi, Capo del Gabinetto del Commissario Politiche Energetiche Kadri Simson. ‘Si tratta di un primo contatto con le autorità dell’Unione Europea -, ha riferito Lonfernini. ‘Durante l’incontro abbiamo trattato temi di comune interesse e di stretta attualità quali i costi energetici, gli impegni sempre più insistenti da un punto di vista di garanzie per l’approvvigionamento energetico, la visione futura della maggiore autonomia energetica anche della Repubblica di San Marino all’interno di un’area territoriale geografica europea che con sempre maggior vigore stiamo cercando in termini di associazione.’ L’incontro di ieri a Bruxelles si è svolto a seguito del bilaterale di alcuni giorni fa a Roma con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Questo ciclo di appuntamenti rientra nell’attività relazionale fondamentale perché la Repubblica di San Marino resti collegata con le principali aree territoriali di riferimento per l’approvvigionamento energetico.

c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro

