Al Centro sociale Dogana, "Tempi duri come i muri? Dipingiamoli con l'ottimismo"

Al Centro sociale Dogana, "Tempi duri come i muri? Dipingiamoli con l'ottimismo".

Mercoledì 27 ottobre alle ore 21 presso la Sala conferenze del Centro Sociale di Dogana si svolgerà la serata pubblica e gratuita tenuta da Federico Bassetti e intitolata "Tempi duri come i muri? Dipingiamoli con l'ottimismo". Secondo il relatore in un tempo in cui l'indolenza dilaga e la speranza sembra avere abbandonato i nostri cuori, occorre ravvivare l'entusiasmo e ricomporre il nostro stile di vita su fondamenta nuove. Federico Bassetti si chiede e chiede "ma sono proprio duri come i muri i nuovi tempi, oppure siamo noi troppo tenaci a non staccare la spina dalle abitudinarie prese di posizioni?" A questa e ad altre domande il relatore cercherà di dare risposta nel corso della serata. L'iniziativa è promossa dal Centro Sociale di Dogana e da il "Quarzo Rosa ". Si rammenta che in base alle norme vigenti per partecipare alla serata è obbligatorio l'uso della mascherina. Per info: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: