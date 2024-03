Al Cfp attivati due corsi: ausiliario tecnico e operatore di sala

Corso di formazione professionale per Ausiliario Tecnico – divisione Funivia

• OBIETTIVI

Il Corso di Formazione Professionale “Ausiliario Tecnico – Divisione Funivia” è necessario al fine di ricoprire il Profilo di Ruolo (PDR) di Ausiliario Tecnico (AUSTEC), presso il Servizio Trasporti dell’Azienda Autonoma di Stato Servizi Pubblici

• PROGRAMMA

Il corso ha una durata complessiva di n. 29 ore. • DESTINATARI La partecipazione è aperta a quanti siano iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro e che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dando priorità ai disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali).

• MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 09:00 del giorno venerdì 29 marzo 2024, esclusivamente attraverso l’applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm

Per inoltrare la domanda è necessario:

• Essere registrati sul portale dei servizi Online PA;

• Essere in possesso del domicilio digitale personale. La registrazione del domicilio digitale, qualora non già eseguita, può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino S.P.A., muniti di documento di identità valido. Per la partecipazione al Corso è previsto il versamento di una quota contributiva che verrà versata solo in caso di ammissione al Corso. La quota contributiva è pari ad Euro 180,00 (Centottanta/00), è prevista una riduzione del 50% per i disoccupati iscritti alle Liste di avviamento al Lavoro.

• PROVA DI AMMISSIONE/PRESELEZIONE

Per rendere definitiva la domanda di iscrizione al Corso, ogni candidato deve svolgere una prova pratica obbligatoria. Se necessario, l’organizzatore del Corso potrebbe svolgere una preselezione sulla base dei criteri definiti nell’ordinamento didattico.

L’Ordinamento Didattico del Corso dettagliato è consultabile sul sito www.cfp.sm





Corso di formazione professionale per Operatore sala/bar e servizio al tavolo

• OBIETTIVI

Il Corso permette di formare i corsisti nelle varie tecniche del settore e fornire le competenze base per poter lavorare all’interno di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, secondo i più attuali standard di servizio e accoglienza. • PROGRAMMA Il Corso ha una durata complessiva di n. 40 ore.

• DESTINATARI

La partecipazione è aperta a quanti siano iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro e che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico.

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 09:00 del giorno venerdì 29 marzo 2024 attraverso il nuovo applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm

Per inoltrare la domanda è necessario:

• Essere registrati sul portale dei servizi Online PA;

• Essere in possesso del domicilio digitale personale. La registrazione del domicilio digitale, qualora non già eseguita, può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino S.P.A., muniti di documento di identità valido. Per la partecipazione al Corso, solo dopo essere ammessi è previsto il versamento di una quota contributiva di Euro 220,00 (Duecentoventi/00) è prevista una riduzione del 50% per i disoccupati iscritti alle Liste di Avviamento per il Lavoro.

AMMISSIONE AL CORSO

L’ammissione dei candidati è vincolata a criteri e requisiti specificati dall’ordinamento didattico del Corso.

L’Ordinamento Didattico del Corso dettagliato è consultabile sul sito www.cfp.sm

