Al Cinema Concordia "La Scuola degli animali magici", con sottotitoli in ucraino

Sabato 26 e domenica 27 novembre alle ore 17.30 presso il Cinema Concordia sarà proiettato il film fantastico “La scuola degli animali magici” in lingua italiana con sottotitoli in ucraino. Gli Istituti Culturali intendono così dedicare questo delizioso film ai bambini e alle famiglie ucraine che vivono nel nostro territorio. Diretto da Gregor Schnitzler con la collaborazione del direttore dell'animazione Tomer Eshed, il film racconta di una scuola fuori dal normale, la Winterstein School, dove a ogni bambino viene assegnato un animale da compagnia magico. La pellicola è una storia ricca di messaggi e un pizzico di magia, con ambientazioni ben delineate e personaggi accattivanti. La trama: Ida si è da poco trasferita, insieme a sua mamma, in un’altra città. Si sente ancora un’estranea nella sua nuova casa, così come alla Winterstein School, la scuola dove si è appena iscritta. Quello che Ida non sospetta minimamente, è che Winterstein non è un istituto come tutti gli altri. Si tratta, infatti, di una scuola speciale in cui è possibile ricevere un animale magico. Ognuno di questi animali è destinato a diventare il compagno di vita di un bambino e Ida, insieme al suo vicino di banco Benni, sarà la prima a conoscere il suo animale magico: l’astuta volpe Rabbat (mentre Benni sarà affiancato dalla saggia tartaruga Henrietta, campionessa di break dance). Nel frattempo, però, alla Winterstein School continuano a verificarsi strane sparizioni di oggetti e altri piccoli furti e solo la collaborazione tra gli alunni e gli animali magici potrà portare alla risoluzione del mistero del ladro… Ingresso unico €3,00 – omaggio per i bambini al di sotto dei 6 anni.

c.s. Istituti Culturali