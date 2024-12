Al Concordia è arrivato il cinema di Natale! Prime visioni e grandi successi

Da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 il Cinema Concordia di Borgo Maggiore si veste a festa, con una ricca programmazione natalizia che include le ultime prime visioni e i film più attesi del momento!

Si parte con "Oceania 2", il nuovo e avvincente capitolo delle avventure di Vaiana e del semidio Maui.

Il 63° classico Disney promette emozioni e colpi di scena imperdibili, in sala da sabato 21 dicembre.

Imperdibile anche "Una terapia di gruppo", una brillante commedia con un cast eccezionale: Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e Leo Gassmann. La pellicola racconta le vicende di un gruppo di pazienti particolarmente stravaganti, guidati da un luminare della psicoterapia. In programmazione da domenica 22 a mercoledì 25 dicembre.

Tra gli appuntamenti da non perdere, "Mufasa: Il Re Leone", il film che narra la storia dell’orfano Mufasa, destinato a diventare l’erede di una stirpe reale. Un’avventura epica che sarà in sala dal 26 dicembre al 1° gennaio 2025.

Nello stesso periodo (26 dicembre - 1° gennaio 2025), arriverà sul grande schermo la nuova commedia firmata da Alessandro Siani, che lo vede protagonista accanto a Leonardo Pieraccioni. Due autentici fuoriclasse della risata per una coppia sorprendente, pronti a regalarvi un film divertente e dinamico.

Dal 2 all’8 gennaio sarà il turno di "Napoli-New York", l’ultimo film di Gabriele Salvatores. Una storia toccante che racconta il viaggio di due bambini in fuga dalla miseria della Napoli del dopoguerra, alla ricerca di un futuro migliore in America, dove li attende la sorella emigrata a New York.

Per i più piccoli (ma non solo!), da giovedì 2 gennaio fino all’Epifania arriva in prima visione "Sonic 3". Il celebre riccio blu, dotato di super velocità, si troverà a fronteggiare un nuovo e temibile nemico: Shadow, determinato a conquistare il pianeta.

Per la programmazione completa e gli orari, visitate il sito www.sanmarinocinema.sm. I biglietti sono acquistabili online o direttamente alla cassa del Cinema Concordia. Inoltre, vi ricordiamo la possibilità di acquistare le Cinecard (da 5 o 10 ingressi), con validità illimitata.



