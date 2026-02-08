Al Concordia la serata pubblica sul bullismo e cyberbullismo con la dottoressa Stefania Andreoli

Teatro Concordia tutto esaurito nella serata di venerdì 7 febbraio per l’incontro pubblico “Non è una ragazzata: capire, conoscere e fermare il bullismo dentro e fuori la rete”, promosso dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e realizzato con la partecipazione della dottoressa Stefania Andreoli. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di azioni che la Segreteria di Stato sta portando avanti, in sinergia con tutti gli attori del sistema educativo e sociale, con l’obiettivo di costruire gli anticorpi necessari al Sistema Paese per contrastare con la massima efficacia i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, prima ancora della loro insorgenza. La dottoressa Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, è tra le voci più autorevoli in Italia sui temi dell’adolescenza, delle relazioni e della salute mentale. Da anni affianca famiglie, scuole e istituzioni nella lettura e nella comprensione dei comportamenti giovanili, offrendo uno sguardo lucido, concreto e profondamente umano sui fenomeni del disagio adolescenziale. Nel corso della serata, il focus è stato posto sui comportamenti che devono destare attenzione da parte dei genitori, sui diversi “ruoli” che possono portare un ragazzo o una ragazza a diventare bullo o vittima, e sulle fragilità familiari che spesso fanno da sfondo a manifestazioni di disagio. Particolarmente apprezzato dal pubblico il momento conclusivo di role play, che ha visto il coinvolgimento diretto di una partecipante, con l’obiettivo di sperimentare concretamente alcune buone pratiche educative. Una serata molto partecipata e sentita, che ha registrato un alto livello di attenzione e coinvolgimento da parte del pubblico. Nel suo indirizzo di saluto, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, dopo aver ringraziato la dottoressa Andreoli per aver accolto l’invito a San Marino e per il contributo di alto valore offerto alla comunità, ha sottolineato come il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo richieda un impegno costante, condiviso e strutturato, che coinvolga istituzioni, scuola, famiglie e territorio. Il Segretario ha ribadito la volontà della Segreteria di Stato di proseguire con determinazione su questo percorso, promuovendo momenti di informazione, ascolto e confronto, nella consapevolezza che sostenere le famiglie nel loro delicato ruolo educativo rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione. In quest’ottica, ha infine espresso l’auspicio che iniziative come questa possano diventare sempre più frequenti, contribuendo a rafforzare una cultura della responsabilità, del rispetto e del benessere delle giovani generazioni.

