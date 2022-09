Al Green Festival un progetto sulla pace Si chiama ORTIPERLAPACE, un luogo di meditazione che accoglierà una piantina della scuola di Beslan, che sarà posizionata al fianco del cachi di Nagasaki.

All’interno del ricco palinsesto del Montefeltro Green Festival, che si terrà il 24 e 25 settembre prossimi a Novafeltria, spicca un incontro dal titolo “Dal Kaki Tree Project al Centro per la Pace Casa Sambi” a cura di ORTIPERLAPACE, un progetto del San Marino Montefeltro Green Festival. “ORTIPERLAPACE è un luogo in cui le vittime delle più assurde atrocità perpetrate per mano dell’uomo, sopravvivono e ci parlano attraverso gli alberi. Alberi figli di alberi che sono stati testimoni silenziosi dei fatti” ci spiega Gabriele Geminiani organizzatore del festival e ideatore del progetto. Non è un caso che la prima piantina messa a dimora negli ORTIPERLAPACE a Podere Lesignano, sia proprio un cachi discendente del cachi sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki. Il titolo dell'incontro fa appunto riferimento al percorso che va dal Kaki Tree Project, dello scorso marzo, al Centro Internazionale per la Pace Casa Sambi che si trova a Sogliano al Rubicone, dedicato al nunzio apostolico Pietro Sambi. Figura umana e spirituale che ha avuto un grande impatto sugli organizzatori, a tal punto che vorrebbero che proprio Sogliano diventasse una sorta di "osservatorio territoriale" sui temi della pace e dell'ambiente. A relazionare sul palco ci saranno oltre a Gabriele Geminiani, Francesco Foletti Presidente del Kaki Tree Project Brescia, Stefano Valentini titolare di Podere Lesignano e infine, Monica Moroni, musicista sammarinese invitata ufficialmente alle recenti celebrazioni dell'anniversario dei tragici fatti di Beslan, dove centinaia di studenti persero la vita ad opera dei separatisti ceceni e delle stesse forze speciali che ne operarono la liberazione. “L'invito come unica musicista ad esibirmi nelle celebrazioni dei fatti, è arrivato direttamente dall’associazione “mamme di Beslan” (Russia), in collaborazione con l’ambasciatore in Italia dell’Ossezia del sud Mauro Murgia. – ci dice una Monica Moroni ancora scossa per l’emozione e che a teatro ci racconterà la sua esperienza a contatto con le madri che in quella tragedia persero i propri figli. Nell'occasione la flautista sammarinese donerà al festival i semi di un abete tibetano, una pianta della scuola di Beslan. “Il parco che si sta costruendo è un luogo destinato al raccoglimento e alla riflessione, affinché non si dimentichi ciò che immancabilmente nasce dai semi dell'odio. – dice sempre Geminiani - Al suo interno è stato previsto il Bosco dei Poeticantanti, in cui hanno già trovato ospitalità il leccio di Giorgio Gaber, proveniente da Montemagno di Camaiore e al cui fianco a breve arriverà la progenie della quercia Mafalda, la quercia amata da Ivan Graziani, che verrà donata dalla moglie Anna Bischi Graziani proprio in occasione del festival di Novafeltria".

L’incontro si terrà domenica 25 settembre alle ore 10,30, presso il Teatro Sociale di Novafeltria.

