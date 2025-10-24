Al gruppo SGR il premio Best Performer della Romagna

Il Gruppo Società Gas Rimini ha ricevuto il premio che individua le mille imprese ‘best performer’ della Romagna. Promosso dal centro studi Italy Post e dall’inserto L’Economia del Corriere della Sera, fotografa i bilanci delle imprese della Romagna che tra il 2021 e il 2023 hanno performato sopra la media. Alla serata, svoltasi a Fabbrica delle Candele di Forlì, è stato presentato Gruppo SGR, ripercorsa la storia dell’azienda, l’andamento generale degli ultimi anni e gli obiettivi a medio termine. “Siamo un player economico che virtuosamente abbina i risultati di bilancio con una fortissima attività di natura sociale sul territorio – commenta Demis Diotallevi, direttore generale di Gruppo SGR – e siamo tutti convinti che insieme alla ricerca e all’innovazione ciò configuri un’azienda solida e responsabile. Il premio ci riconosce fra le migliori realtà imprenditoriali e funge da stimolo per raggiungere ulteriori traguardi già nel 2026”. Il Gruppo SGR ha superato quota 500mila clienti serviti, dopo le ultime acquisizioni impiega oltre mille lavoratori ed ha calcolato un indotto di 200 milioni di euro sui territori serviti. Ogni anno il gruppo vende circa un miliardo di Kwh di energia elettrica e 360 milioni di mc di gas.

