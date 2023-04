Al Lions Club Giovanni Aliotta “L’Arte del Lusso tra Perle e Design” Nell’accogliente location dell’Hotel Ristorante Cesare si è svolta una piacevole serata dedicata al mondo dei gioielli e della sua storia.

Giovanni Aliotta, designer di gioielli premiato più volte al Tahitian Pearl Trophy International, il prestigioso concorso di jewellery-design, ci ha parlato dell’affascinante mondo delle Perle di Tahiti, dalla loro formazione al loro utilizzo nell’industria orafa. Le fantastiche immagini messe a disposizione dal Museo della Perla di Tahiti hanno fatto da introduzione al “Marketing Naturale” della Perla stessa, che dal primo ‘900 si è resa protagonista nella moda e nel cinema. Giovanni Aliotta, siciliano di origine, non poteva fare a meno di citare Donna Franca Florio come personaggio simbolo del lusso nella Belle Epoque, amante dei gioielli e delle Perle in particolare, con la sua famosa collana composta da 365 perle coltivate, regalatele dal marito Ignazio Florio e acquistate da Cartier. Franca Florio fu l’antesignana di uno stile che riprese nella cinematografia degli anni 50 e 60, con film cult come Colazione da Tiffany e la mitica Audrey Hepburn con i suoi fili di Perle protagonisti nella storica locandina al suo pari. La serata, con le numerose domande e curiosità di un pubblico attento e appassionato, cui il nostro relatore ha puntualmente risposto, si è chiusa con un gentile omaggio di una Perla Maxi che Giovanni Aliotta ha fatto montare in un braccialetto di Agate nere per tutte le Signore intervenute. Il Presidente Silvano Di Mario ha ringraziato il relatore per la interessante e affascinante presentazione e ha rappresentato la grande soddisfazione del Lions Club San Marino Undistricted di poter annoverare Giovanni Aliotta tra i propri soci.

