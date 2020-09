Al MISE primo incontro tra Italia e San Marino per affrontare rapidamente i temi di Energia e Telecomunicazioni

Approvvigionamento energetico e Telecomunicazioni gli argomenti al centro del colloquio fra il Segretario di Stato alla Programmazione Economica di San Marino, Teodoro Lonfernini, e il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, avvenuto questa mattina a Roma. Un dialogo molto franco e fortemente costruttivo, che ha consentito di affrontare i temi fondamentali nel rapporto fra i due Paesi e che ha registrato una decisa accelerazione per la ricerca di soluzioni ottimali. Il tavolo tecnico relativo all’approvvigionamento energetico potrà partire già dalla prossima settimana, quando gli esperti dei due Dicasteri potranno confrontarsi e individuare i percorsi più consoni da adottare, nel rispetto delle relative prerogative e opportunità. Già nei prossimi giorni i rispettivi funzionari si rapporteranno per concordare le date di convocazione. Forte accelerazione anche per il tavolo Tecnico sul tema delle Telecomunicazioni, che potrà riunirsi nel giro di un paio di settimane. In questo caso l’argomento più pressante si conferma quello delle frequenze radiotelevisive, sul quale il confronto dovrà tenere conto degli scenari modificati a livello internazionale. “Un dialogo sincero – ha sottolineato Lonfernini - che produrrà sicuramente opportunità di crescita per entrambi i Paesi, nella consapevolezza dei contributi reciproci che si possono concretizzare. Ho particolarmente apprezzato l’attenzione verso il nostro Paese e la dimostrazione di un’apertura significativa foriera di importanti intese”. “Sarebbe opportuno – ha dichiarato Buffagni - pervenire al tavolo tecnico con una visione condivisa della situazione attuale e, dunque, con un propedeutico scambio di documentazione tecnica sui ‘numeri’ del fabbisogno”. All’incontro sono stati affrontati anche altri argomenti di rilievo, che saranno discussi a breve e nello stesso clima costruttivo, che coinvolgeranno Ministeri e Segreterie di Stato competenti.

Segreteria al Lavoro