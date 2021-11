Al Mucchino di San Patrignano la menzione Gold al World Cheese Award di Oviedo

Un formaggio tanto buono da ricevere la menzione Gold al World Cheese Awards di Oviedo in Spagna. Si tratta del Mucchino di San Patrignano, che ha conquistato il palato della giuria asturiana cogliendo così il plauso anche del pubblico straniero. Davvero grande la soddisfazione in comunità nel venire a conoscenza del riconoscimento. “Si tratta di un premio per tutti i ragazzi del settore del caseificio che giorno dopo giorno si misurano con le tante lavorazioni che portiamo avanti – spiega Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola San Patrignano – Un premio che è un riconoscimento all’intera filiera della comunità. Se il Mucchino ha ricevuto questo apprezzamento è merito infatti anche del latte che arriva direttamente dai nostri allevamenti in una filiera più a metro che a chilometro zero”. Il Mucchino è realizzato unicamente con latte vaccino dell’allevamento di San Patrignano, coagulato con caglio di vitello a temperatura di 32/35°C. Nella nuova ricetta il formaggio è ancora più cremoso ed ha una crosta fiorita edibile. “La tecnica casearia utilizzata trova il suo punto di partenza in quella impiegata per il Taleggio – spiega Maurizio Aiolfi, responsabile del caseificio di San Patrignano - Si tratta di un formaggio a breve stagionatura, dalla pasta uniforme e compatta, di consistenza morbida e discreta grassezza ed è ancora più cremosa. Il sapore è dolce con lievissima vena acidula e leggermente aromatico”. Nel caseificio di San Patrignano sono attualmente impegnati 48 ragazzi e ogni giorno danno vita ai formaggi freschi, come lo squacquerone tipico della Romagna, stagionati e affinati per i quali viene utilizzato non solo latte vaccino, ma anche ovino e caprino da allevamenti in soccida. Annualmente sono circa 2 milioni i litri di latte lavorato, trasformati in 248mila kg di formaggi di latte vaccino, 30mila di latte ovino e 6.150 di caprino. Tutti i prodotti del caseificio possono essere acquistati su shop.sanpatrignano.org

