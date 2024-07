Al museo di stato il focus dalla torre il paesaggio è musica sospesa

Dal 26 giugno al 6 ottobre 2024 è possibile visitare al Museo di Stato (Piazzetta del Titano 1, San Marino Città) il Focus “Dalla Torre il paesaggio è musica sospesa”. Approda così al Museo un pezzetto della Prima Torre con gli elaborati di bambini e bambine di due classi della Scuola Elementare che hanno partecipato all’omonimo progetto in un sodalizio artistico tra arte visiva e musica. Fino al 1959 nella “casermetta” della Prima Torre erano ospitate le carceri. Il percorso didattico parte dal contrasto tra il sentimento claustrofobico della prigione e il senso di libertà dei paesaggi a perdita d’occhio visibili dalla Torre. Tale contrasto è reso tangibile negli elaborati. Il vuoto dei calchi delle mani è stato trasformato con l’argilla in vibranti presenze: le sculture delle mani di bambine e bambini. I panorami realizzati in negativo su lastre di argilla sono divenuti stampi per bassorilievi in gesso di paesaggi immaginati e desiderati. I quattro volti, realizzati a stampa, sono le persone incarcerate e mai conosciute. Le parole scelte per rappresentare i sentimenti e i desideri associati a un luogo di isolamento come è il carcere sono state incise in negativo nell’argilla e poi, colmate con il gesso liquido, sono divenute presenza. Il percorso didattico è stato realizzato dagli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Didattica e Sezione Archeologica), dall’Istituto Musicale Sammarinese (Dipartimento Musicagiocando) e dall’artista Nicola Cucchiaro con le docenti e i bambini e le bambine delle classi IV A di Domagnano e IV di Falciano.

