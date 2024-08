Al Palazzo del Turismo di Riccione alla scoperta un prezioso tesoro di storia tra monete e francobolli

Il Convegno Filatelico Numismatico, uno degli eventi più rilevanti a livello nazionale per la qualità degli espositori e l'approfondimento dei temi filatelici, prosegue con grande partecipazione nelle giornate di oggi, 30 agosto, e domani, 31 agosto, presso il Palazzo del Turismo di Riccione. Organizzato da Numismatica Riminese con il patrocinio del Comune di Riccione, l’evento offre una mostra mercato che attira esperti e curiosi, grazie a una vasta esposizione di oggetti di pregio, tra cui monete, medaglie, francobolli, e documenti storici. Tra i partecipanti, spiccano l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Ufn Poste San Marino, e i rappresentanti delle Poste Magistrali Ordine di Malta e del Cfn Città del Vaticano. Oggi, venerdì 30 agosto, alle 15:30, lo storico Davide Gasparini Barone di Sant’Atanasio terrà una conferenza su “Finanza, economia e pressione fiscale nel Medioevo”. Alle 17:00, sarà presentato al pubblico il francobollo commemorativo per i 160 anni di attività della Croce Rossa Italiana, con un’emissione congiunta tra il francobollo realizzato per questo speciale anniversario, con l’emissione congiunta Italia – San Marino e Vaticano – Ordine di Malta. Il Convegno offre anche la possibilità di visitare la mostra personale della medaglista Loredana Pancotto e le opere del progetto artistico Richfree, che uniscono arte e denaro attraverso gioielli d’arte realizzati con monete. Il convegno è aperto al pubblico oggi dalle 9 alle 18, mentre domani, sabato 31 agosto, sarà possibile visitarlo dalle 9 alle 16. L'ingresso è libero.

cs Comune di Riccione