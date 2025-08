Al parco Ausa di San Marino Gioia Salvatori con "Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi"

Al parco Ausa di San Marino Gioia Salvatori con "Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi".

Prosegue la rassegna estiva San Marino TeatrOUT – stiamo fuori, e questa volta lo fa all’insegna dell’ironia affilata, dell’intelligenza comica e della poesia travestita da stand-up. Mercoledì 6 agosto, alle ore 21.00, nella cornice verde del Parco Ausa di Dogana, arriva Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi, spettacolo scritto e interpretato da Gioia Salvatori. Nato come blog di satira nel 2012, Cuoro è diventato nel tempo un progetto artistico capace di muoversi tra comicità, scrittura e linguaggi teatrali. In questa versione interamente dedicata all’amore – o meglio, al suo fallimento – Gioia Salvatori costruisce una stand-up comica e poetica che indaga, con lucidità disarmante e humour spietato, i meccanismi del sentimento. Dai miti antichi al disagio contemporaneo, passando per canzonette, lamenti pop e modelli femminili disgraziati, lo spettacolo compone un racconto intimo e spiazzante sull’amore e sul nostro maldestro tentativo di raccontarlo, viverlo, resistergli.

Sdraiata su un divano, al centro di un giardino, la protagonista rilegge con ironia tagliente e dolcezza disillusa le proprie storie d’amore e quelle altrui, componendo e scomponendo pensieri, aspettative, cliché, fallimenti e derive. Un flusso continuo di parole e immagini che attraversa il linguaggio comico con radici nella tradizione ma lo sguardo ben puntato sul presente. Cuoro è uno spettacolo dallo stile agile e contemporaneo, che non manca di appassionare chi in teatro è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e ha ancora voglia di oltrepassare le frontiere mai codificate dell’intrattenimento. Uno specchio dove ritrovarsi ancora una volta, dove misurarsi con le proprie insicurezze e – magari – riuscire a dominarle. Ma non in questo caso. Gioia Salvatori è attrice e autrice. Nata a Roma, lavora da anni in ambito teatrale, alternando l’interpretazione alla scrittura. Ha collaborato con registi e compagnie tra le più riconosciute della scena italiana contemporanea. Parallelamente si dedica alla drammaturgia e alla scrittura radiofonica. Dalle ore 19:30 alle 23:30 sarà attiva un’area bar con piccola ristorazione, per chi desidera vivere la serata come momento conviviale oltre che culturale.

Biglietti disponibili su Vivaticket e in loco dalle ore 19:30. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Info: www.sanmarinoteatro.sm – info.istituticulturali@pa.sm - 0549 882452

C.s. - Istituti Culturali







I più letti della settimana: