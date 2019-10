Al Romics, l'incontro "San Marino, tra storia e fantasia"

Si è tenuto domenica 6 ottobre, nell'ambito della XXVI edizione di Romics, l'incontro "San Marino, tra storia e fantasia". Partendo dal suo romanzo storico ambientato nella Repubblica di San Marino, dal titolo "Cuor di Titano", Simone Sperduto ha ripercorso la millenaria storia dell'Antica Terra della Libertà, cominciando questa narrazione proprio dal mito fondativo legato alla figura del Santo Marino; il racconto è proseguito dunque attraverso l'epoca medievale, moderna e contemporanea, unendo storia, tradizioni, leggende e anche un pizzico di fantasia. Un viaggio a ritroso nel tempo, per capire le origini di questa piccola e affascinante Repubblica situata nel cuore della penisola italiana. Allo stesso tempo, si è voluto sottolineare come il mondo dell'animazione e del fumetto sia negli ultimi anni divenuto parte integrante del tessuto socio-culturale sammarinese, grazie ad eventi come il San Marino Comics.