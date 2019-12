Al Senato Argentino la Repubblica di San Marino si presenta agli operatori turistici

Al Senato Argentino la Repubblica di San Marino si presenta agli operatori turistici.

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice presentazione della Repubblica di San Marino si è trasformata in un evento istituzionale di alto profilo grazie alla sollecitudine dell'Ambasciatore di San Marino in Argentina, Giovanni Maria d'Avossa, ed al sostegno della Senatrice Silvia Giacoppo, da sempre grande amica di San Marino. Il 6 dicembre scorso infatti si è tenuto, presso il salone "Evita" del Senato della Nazione Argentina, un incontro con gli operatori turistici argentini ai quali sono state illustrate le bellezze storiche, culturali, artistiche, paesaggistiche del nostro paese affinché possa essere inserito tra le destinazioni turistiche ed attrarre nuovi flussi dal Sud America. L'evento è stato accolto più che favorevolmente, suscitando l'interesse di un vasto pubblico, circa cinquanta persone tra le quali: il ministro della Direzione Europa della Cancelleria argentina, Jorge Diaz Dibiasi, il Presidente della Camera Argentina per il Turismo (CAT), dott. Aldo Elias, il Presidente della Federazione Argentina Imprese del Turismo (FAEVYT), Gustavo Hani, il sottosegretario per la cooperazione internazionale della Città Autonoma di Buenos Aires, dott. Elvio Santarrosa, il Presidente della Leisure Express Tour Operator Argentina, Claudio Fernandez, circa quindici tra le maggiori agenzie turistiche argentine, inviati della stampa locale e nazionale, il tutto supportato da una diretta televisiva a cura del canale del Senado de la Nacion (video sul sito di Agenzia). Grande attenzione e curiosità sono state manifestate nei confronti della nostra Repubblica, tanto più che al termine dell'incontro è giunto l'invito a partecipare, nell'ottobre del 2020, alla Fiera del Turismo Argentino a Buenos Aires. Un evento di grande rilievo nazionale che porrebbe San Marino in qualità di ospite d'onore.



I più letti della settimana: