Al sesto suono della campana. 120 anni dall’Arengo dei capifamiglia del 25 marzo 1906

A centoventi anni dall’Arengo del 25 marzo 1906, la Sezione Archivio e Biblioteca di Stato – Istituti Culturali di San Marino, in collaborazione con i Musei di Stato, propone la mostra “Al sesto suono della campana”, un percorso espositivo dedicato a uno dei passaggi più decisivi della storia istituzionale Sammarinese. L’inaugurazione, ad ingresso libero, è fissata per domani 5 Marzo 2026 alle ore 17, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Segretario di Stato alla Cultura. L’Arengo del 1906 segnò il superamento del sistema oligarchico e aprì la strada alle prime elezioni della storia del Paese, avviando una nuova stagione di partecipazione democratica. La mostra ricostruisce le origini medievali dell’Arengo, documentato fin dal XIII secolo e progressivamente svuotato dei suoi poteri tra XVII e XVIII secolo, per poi focalizzarsi sulla crisi politica, economica e sociale della seconda metà dell’Ottocento, quando il potere era concentrato in un ristretto gruppo dirigente. In questo contesto maturarono nuove forme di partecipazione civile, grazie alla nascita di associazioni, allo sviluppo della stampa e a una crescente coscienza civica che condusse alla storica convocazione del 1906 e alle elezioni del 10 giugno dello stesso anno. Documenti provenienti da Archivio e Biblioteca di Stato, documenti di privati, volumi, opuscoli, manifesti, fotografie, materiali numismatici provenienti sia dal Museo del Francobollo e della Moneta sia da collezioni private, dipinti e cimeli museali, accompagneranno il visitatore in un racconto che intreccia istituzioni e società. Il percorso è arricchito da contenuti digitali accessibili tramite QR code sulla piattaforma Discover More, che consentono di approfondire le fonti e ampliare l’esperienza di visita. Chiude l’esposizione uno sguardo al presente, attraverso un’opera di arte contemporanea “partecipata”, che richiama simbolicamente il valore, ancora attuale, del contributo di ciascuno alla vita della comunità.



