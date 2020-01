Al Sigep di Rimini si è chiusa la tredicesima edizione di NON CONGELATECI IL SORRISO

Questa mattina a Sigep di Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini, 100 ragazzi hanno partecipato alla XIII edizione di “Non conGelateci il sorriso - comunità locale, famiglia e scuola per la prevenzione del bullismo". Nella mattinata hanno presentato i lavori che sono stati realizzati per dire no al bullismo. Tra video clip, stop motion poesie, cartelloni, ricette, disegni, istallazioni, gli alunni delle scuole medie Misano, Fermi, Igea e della scuola primaria Case Nuove- tutti in età compresa tra i 10 e i 13 anni- hanno ribadito il proprio rifiuto del bullismo e la scelta dell'amicizia e del rispetto come modalità per vivere bene insieme, a scuola come nei contesti extrascolastici. Ad ascoltarli, in sala Neri, vi era la Presidente del Consiglio Comunale di Rimini Sara Donati, Valentina Sorgente brand manager di Sigep, Martina Morotti di MO.CA spa, Maurizio Bartolucci presidente della Fondazione Francolini il Ceo di Editrade Puglisi, i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle associazioni di gelatieri. Nella prima parte della mattinata i ragazzi hanno partecipato ad alcuni laboratori offerti da espositori di Sigep e hanno votato il "Gusto dell'Amicizia", nell'ambito di un concorso indetto dell'associazione italiana dei gelatieri che premia il gusto che meglio rappresenta l'amicizia. A ricevere la medaglia è stato Gabriel Nicodemo, "gelatiere" di 13 anni.