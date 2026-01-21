Al Teatro Concordia di Borgo Maggiore "Resonances of our time"

“Resonance of our time” è il titolo di un progetto che vede coinvolti molti musicisti e molti soggetti che si occupano di musica e formazione musicale a livello nazionale ed internazionale. Promosso dal Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e finanziato dal PNRR, viene realizzato dalla Camerata del Titano di San Marino con la Jupiter APS di Rimini. Il Concerto di venerdì 23 gennaio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore (ingresso gratuito) prevede l’esecuzione di due Prime assolute, "Ellegia” ed “Omaggio”, del Compositore romagnolo Gilberto Cappelli (Forlì 1952), musiche suggestive, di grande impatto emozionale nelle quali vengono rievocate atmosfere ispirate dalle musiche di Verdi ed Ives. 80 giovani musicisti e docenti provenienti da otto prestigiosi Conservatori italiani. Il concerto sarà registrato per la realizzazione di un CD (ed. Ema Vinci) e verrà realizzato un Docu-film a cura di LABA (Libera Accademia di Belle Arti di Firenze) che verrà proiettato e presentato il 26 marzo 2026 a New York (New York University) e successivamente sarà visibile su Rai 5. L’orario non è dei più comodi, ma vi aspettiamo ugualmente per vivere con noi l’emozione della musica in un Cinema che per l’occasione diventa un vero Teatro per la musica. Buona musica!

