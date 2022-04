Al Teatro Galli il Don Chisciotte dell’Ukrainian Classical Ballet

Al Teatro Galli il Don Chisciotte dell’Ukrainian Classical Ballet.

Rimini danza per la pace e per la solidarietà. Il Teatro Galli, in collaborazione con ATER Fondazione, si prepara ad ospitare sul suo palcoscenico l’Ukrainian Classical Ballet, il corpo di ballo di Kiev, ospite in queste settimane dei teatri della regione. L’appuntamento è per mercoledì 18 maggio (ore 21) quando la compagnia ucraina presenterà al pubblico riminese il Don Chisciotte, balletto in tre atti sul celebre romanzo di Miguel de Cervantes, su musica di Ludwig Minkus. Ukrainian Classical Ballet raccoglie artisti delle compagnie ucraine più prestigiose: Opera Nazionale dell'Ucraina Teatro "Taras Shevchenko", Teatro del Opera e Balletto di Odessa, Teatro Accademico di Kharkiv e Opera Nazionale di Lviv.

Uno spettacolo di alto valore artistico che rappresenta un gesto concreto di solidarietà, permettendo agli artisti e alle maestranze del corpo di ballo di continuare a esibirsi e quindi di lavorare, in questo lungo periodo di lontananza dal loro Paese martoriato dalla guerra. In questo allestimento del Don Chisciotte, con le coreografie di Marius Petipa riprese da Victor Litvinov, saliranno sul palco tra gli altri Olga Golytsia, pluripremiata Étoile dell’Opera Nazionale dell’Ucraina ‘Taras Shevchenko’, nel ruolo di Kitri, protagonista di questo lavoro. Mentre il romanzo di Miguel de Cervantes pone al centro le avventure di Don Chisciotte, un cavaliere appassionato di romanzi cavallereschi, tanto da confondere la sua vita con la storia delle sue letture, il balletto invece si concentra principalmente sulla storia della bella Kitri, figlia di un oste, che si innamora di Basilio, un barbiere squattrinato interpretato da Jan Vańa. La storia dunque si allontana dal romanzo di Cervantes, ma offre al balletto l'opportunità di eseguire variazioni di danza spagnola, portando elementi del folklore tipico di quella terra. Con questo appuntamento anche Rimini e il Teatro Galli si inseriscono nel circuito di solidarietà creato dai teatri regionali e nazionali in sostegno degli artisti ucraini.

Dopo la data riminese, grazie all’adesione di ERT / Teatro Nazionale, l'Ukrainian Classical Ballet sarà di nuovo in scena giovedì 19 maggio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Bonci di Cesena con Giselle.

La prevendita di Don Chisciotte sarà attiva da oggi, mercoledì 27 aprile ore 10, in biglietteria e on line (www.teatrogalli.it). L’incasso sarà devoluto a sostegno di iniziative di solidarietà al popolo ucraino.

Ingresso: intero 15 euro, ridotto (minori 14 anni) 10 euro Biglietteria Teatro Galli (piazza Cavour 22, Rimini) tel. 0541793811



