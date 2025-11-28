Al Teatro Titano, “Il Violino Romantico”, tenuto dal violinista Enrico Casazza e dal pianista Andrea Bacchetti

La cronaca del concerto della Rassegna Musicale d’Autunno di giovedì 27 novembre al Teatro Titano, “Il Violino Romantico”, tenuto dal violinista Enrico Casazza e dal pianista Andrea Bacchetti si inserisce nella scia degli altri concerti dell’edizione 2025 della Rassegna: qualità degli interpreti e dell’esecuzione, particolarità del programma, fruibilità delle musiche. Casazza e Bacchetti hanno raccontato in musica di un mondo, quello del’800, ricco di atmosfere, differenti sentimenti, trasformazioni. Hanno aperto il concerto i “Leader” per violino e pianoforte di Simon Mayr, tedesco di nascita ma bergamasco di adozione e artefice delle famose “lezioni caritatevoli” di musica per giovani meno abbienti di cui usufruì il giovane Gaetano Donizetti. Proprio la “Sonata per violino e pianoforte” di Donizetti ha portato in Teatro quella liricità melodica tipica dell’Opera che in quegli anni dilagava anche nelle composizioni strumentali e cameristiche, caratteristiche comuni al Maestro Mayr e all’allievo Donizzetti. Sempre al lirismo strumentale si ascrivono le “Tre romanze” per violino e pianoforte di Schumann, un lirismo più intenso, profondo, evocativo. Lo “Scherzo" di Brahms ha introdotto un cambio di sentimenti per arrivare alla grande e meravigliosa “Sonata” in tre tempi in La minore op. 105 per violino e pianoforte di Schumann, venti minuti di musica nella quale Casazza e Bacchetti rendono a pieno la tensione interiore e l’inquietudine dell’autore. Il concerto si è concluso con due bis fra cui un brano dal lirismo unico, “Vocalise” di Rachmaninov. Ancora un grande concerto a San Marino con grandi artisti di fama.

