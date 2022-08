Al Teatro Titano va in scena la Meraviglia

Si apre oggi la tre giorni dedicata al mondo circense che avvolgerà di magia il centro storico della Repubblica di San Marino. Confermati tutti gli eventi; gli artisti sono pronti a esibirsi nell’arte maga per eccellenza: l’arte di meravigliare, la sola che consenta di restare sospesi tra sogno e realtà e che abbia il potere di farci tornare bambini. Lo stargate d’entrata in questo magico mondo parallelo è il Teatro Titano, per l’evento in programma venerdì sera: il Gran Gala Meraviglia, unico nel suo genere, che conferma l’altissimo livello dell’intera manifestazione. Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, direttamente dai palcoscenici di Italia 1, introdurranno gli emozionanti talenti di Ernesto Planas, Raffaello Corti, Samuel Barletti, Oscar Strizzi. E, chiaramente, Ottavio Belli: direttore artistico della manifestazione, illusionista tra i più famosi al mondo, che insieme al suo staff al completo ci regalerà uno spettacolo imperdibile, pluripremiato in Cina all’International Circus Festival. Il programma completo dell'evento è disponibile su: www.sanmarinomagiccircus.com

c.s. Ufficio del Turismo